Москва, , 05:53 — REGNUM Грузовой самолет Ту-204, направлявшийся в Лейпциг, готовится к экстренной посадке в Шереметьево. Об этом 5 февраля сообщил журналистам источник в авиационных службах.

У грузового авиалайнера после вылета из московского аэропорта «Шереметьево» в Лейпциг, сработал датчик неисправности шасси. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

В связи с экстренной посадкой самолета Ту-204 в аэропорт были направлены силы столичного пожарно-спасательного гарнизона. Авиалайнер перед посадкой был направлен диспетчером в зону ожидания для выработки топлива.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке самолёта «Аэрофлота» в Казахстане.

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