Вашингтон, 5 февраля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Американский авиаперевозчик Delta Airlines призвала министерство юстиции США законодательно запретить авиадебоширам садиться на борт пассажирских самолетов. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на письмо компании в американский минюст.

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«Мы просим поддержать наши усилия в отношении столь необходимого шага по включению любого лица, осужденного за нарушение порядка на борту, в национальный и всеобъемлющий список пассажиров, которым запрещены полеты», — говорится в документе.

При этом авиаперевозчик предлагает, чтобы этот запрет распространялся и на другие авиакомпании. В Delta Airlines привели статистику, согласно которой количество случаев нарушения порядка во время перелетов почти удвоилось с 2019 года.

Отмечается, что по данным Федерального авиационного управления США, в 2021 году число беспорядков на борту во время перелетов значительно выросло по сравнению с предыдущими годами. В частности, за 2021 год было зафиксировано 5980 нарушений.