Додома, , 08:49 — REGNUM Дети, которые использовали москитные сети над кроватями, с большей вероятностью доживали до зрелого возраста. К такому выводу пришли исследователи в Танзании, пишет новостное агентство BBC Swahili.

Исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM), отслеживало судьбу 6700 детей с 1998 по 2019 гг. Результаты показали, что выживаемость участников, которые спали под сетками, была более чем на 40% выше по сравнению с теми, кто делал это лишь изредка.

Публикация имеет особую ценность, поскольку в африканских странах проводится крайне мало долгосрочных исследований с большой выборкой. В 2020 году от малярии умерло более 600 тыс. человек. Заболевание, распространенное в странах Африки южнее Сахары, особенно опасно для детей. Сон под противомоскитной сеткой, обработанной инсектицидом, является одним из наиболее эффективных способов защиты от комаров, через укус которых передается болезнь. Однако до сих пор не было данных по долгосрочному эффекту от применения противомоскитных пологов детьми. Ранее предполагалось, что профилактика малярии в раннем возрасте может сделать людей более уязвимыми к укусам комаров позднее из-за отсутствия у них иммунитета.

Результаты, полученные на основе долгих лет наблюдений, опровергли эту теорию и выявили положительное долгосрочное воздействие противомоскитных сеток.

«Наше исследование показывает, что профилактика малярии в раннем детстве оказывает воздействие на организм, которое сохраняется и во взрослом возрасте», — подчеркнул автор исследования Салим Абдулла.