Москва, , 05:48 — REGNUM В субботу, 5 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −7… −5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зима в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 6 февраля в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха −12… −10 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью — юго-восточный, южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −10… −5 °C днём. Ночью — −15… −10 °C.

В воскресенье, 6 февраля, днём в столице ожидается −4… −2 °C, по области −7… −2 °C, облачно, небольшой снег. Ночью в регионе также ожидается −7… −2 °C.

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