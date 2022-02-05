Джуба, 5 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Добыча нефти в Южном Судане сократилась со 170 тыс. до 156 тыс. баррелей в день. Причиной послужили негативные последствия пандемии COVID-19, наводнения и истощения запасов нефтяных скважин. Об этом сообщил, южносуданский министр финансов и экономического планирования Агак Ачуил Луал, представляя бюджет на 2021/22 финансовый год переходному национальному законодательному собранию, пишет новостное издание HabariLeo.

Южный Судан заработал 1,4 млрд долл. от продажи нефти, из которых 1,1 млрд долл. пошли на нужды государства, 148 млн долл. были выплачены Судану в качестве пошлины за переработку, транспортировку и транзит нефти через ее территорию.

По прогнозам, в этом финансовом году восточноафриканская страна получит 135 млн долл. в качестве ненефтяных доходов. Это 31,1% больше, чем в 2020/21 году.

«Прогнозируемое увеличение ненефтяных доходов обусловлено реформами налогового администрирования, которые мы проводим в национальном налоговом управлении, в том числе перевод в цифровой формат налоговых сборов, расширение налоговой базы и предложение о размещении сотрудников национального налогового управления во всех госучреждениях, не связанных с получением доходов от нефти», — отметил Луал.

Южный Судан, самая молодая в мире страна, которая на 95% зависит от доходов нефтяной промышленности. Государство уже на протяжении многих лет страдает от внутреннего конфликта.