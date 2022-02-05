Додома, , 07:19 — REGNUM Правительство Танзании запустило программу, посвященную 100-летию со дня рождения первого президента страны Джулиуса Ньерере. Об этом пишет танзанийская газета Mwananchi.

Программа под названием «Mwalimu Nyerere@100» (mwalimu — с суахили «учитель», такое прозвище получил Ньерере в годы своего правления) будет проходить при координации министерства природных ресурсов и туризма Танзании. Кульминационные мероприятия пройдут 13 апреля в деревне Бутиама, в которой родился бывший глава восточноафриканского государства.

«Цель программы — определить комплекса мер на ближайшие десять лет по организации мероприятий в память о деятельности, жизни и философии Джулиуса Ньерере», — отметил министр природных ресурсов и туризма Дамас Ндумбаро.

Ндумбаро добавил, что новая программа предполагает демонстрацию домов, в которых жил Ньерере, его выступлений и интервью с людьми, с которыми ему доводилось работать. По его словам, идея о чествовании «отца нации» появилась из-за критики представителей других государств, утверждающих, что танзанийские власти делают слишком мало для увековечения памяти о Ньерере. По словам Ндумбаро, программа также поможет стимулировать туризм. Приезжие смогут посетить музеивыдающихся людей, посещая места.

Ньерере, родившийся 13 апреля 1922 года, был главой Танзанией с 1964 по 1985 гг. Он считается одним из героев борьбы за независимость Африки.