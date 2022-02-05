Яунде, 5 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Египет вышел в финал Кубка африканских наций после победы над хозяевами турнира Камеруном со счетом 3:1 по пенальти в конце 120-минутного матча. Об этом пишет новостное издательство Mwananchi.

Главным игроком матча стал вратарь египетской сборной Мохаммед Абу Габаль, отбивший опасные удары Гарольда Мукуди и Джеймса Леа-Силики. Таким образом, северноафриканское государство выбило себе проход в финал, где сыграет с Сенегалом в борьбе за первое место.

Тем временем, для камерунских футболистов рухнули все надежды на победу в турнире, проходившем в их родной стране. Все же, им еще предстоит провести матч за третье место с Буркина-Фасо, который пройдет в эти выходные.

Десять дней назад на одном из стадионов, где проходит Кубок африканских наций, произошла сильная давка, в результате которой погибло восемь человек и 38 получили травмы. Многие болельщики потеряли интерес к посещению игра. На матче Египет-Камерун присутствовал всего 24 371 болельщик при вместимости стадиона в 60 тыс. зрителей.