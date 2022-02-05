Абуджа, 5 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Правительство Нигерии раскрыло 123 компании и 33 валютные биржи, финансирующие террористические группировки. Кроме того, было выявлено 96 лиц, переводивших деньги для нужд террористов, а также 424 террористических сообщника. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Министр информации и культуры Лай Мохаммед рассказал об этом во время встречи с журналистами, посвященной борьбе с коррупцией. Он не стал раскрывать имена подозреваемых людей и названия компаний. Он добавил, что 45 человек были уже арестованы по обвинению в финансировании терроризма и вскоре будут привлечены к ответственности.

«Орган финансовой разведки Нигерии обменивался разведданными о «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Западноафриканская провинция «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разбое, похищениях людей и других преступлениях с 19 странами, — сообщил Мохаммед. — Органу удалось вернуть полученные мошенническим путем средства на общую сумму 103 722 102 долл. США».