Ивдель, Свердловская область, 5 февраля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Житель Ивделя Свердловской области осуждён за убийство своей бывшей супруги. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы Следственного комитета по региону Александр Шульга.

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Преступление было совершено поздним вечером 13 марта. Между ним и экс-супругой возникла ссора, в ходе которой гражданин нанёс даме несколько ножевых ранений. В результате них утром 15 марта женщина скончалась.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что поводом для конфликта стала ревность. Суд назначил подсудимому девять лет колонии строгого режима.