Чита, 5 февраля, 2022, 05:37 — ИА Регнум. На территории Забайкальского края начал действовать режим повышенной готовности, введённый постановлением губернатора Александра Осипова из-за угрозы нападения безнадзорных собак. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

пресс-служба правительства Забайкальского края «Введение режима повышенной готовности призвано исключить пребывание на улицах городов и населённых пунктов безнадзорных животных, а также обеспечить приоритет безопасности жизни и здоровья человека».

Введение данного режима позволит властям осуществлять экстренные меры, в числе которых — контроль запрета на кормление безнадзорных животных, выгула собак без хозяев, а также пресечение препятствования отлову безнадзорных животных.

В постановлении также оговаривается необходимость обеспечить работу временных приютов для собак и определить потребность в строительстве постоянных. Местным властям и правоохранительным органам предписано обеспечить безопасность жителей.

По данным регионального правительства, уже в текущем году только в Чите зарегистрировано 64 случая укусов людей собаками. В 2021 году на территории Забайкальского края от нападения собак пострадало более 2,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где в конце января 2022 года стая собак загрызла 7-летнюю девочку, названы территории, где отмечена наиболее сложная обстановка с безнадзорными животными.

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