Кейптаун, 5 февраля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Компания по производству продуктов питания Nestlé заявила, что отзывает несколько партий батончиков KitKat в ЮАР из-за возможного содержания в них осколков стекла. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

В заявлении швейцарского производителя говорится, что до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая получения травм потребителями. Однако компания решила добровольно предпринять меры предосторожности после обнаружения мелких осколков стекла при проведении проверки качества и безопасности.

Осколки могут быть найдены в Kit Kat Mini Bag и KitKat 2 Finger Milk с определенными производственными кодами. Nestlé пообещала вернуть деньги людям, которые приобрели продукцию с кодами, указанными на официальном сайте компании.