Абуджа, , 11:33 — REGNUM Четверым мужчинам из Нигерии были предъявлены обвинения в убийстве 20-летней Софии Кехинде. Как сообщается, совершенное кровопролитие было частью ритуального обряда. Труп девушки был сожжен в горшке. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Четверо нигерийцев в возрасте от 18 до 20 лет были заключены под стражу на два месяца на время проведения расследования. По информации полиции, девушка встречалась с одним из обвиняемых.

Прокурор полиции Лоуренс Балогун рассказал в суде, что группа молодых людей убила Кехинде, планируя использовать части ее тела для магического ритуала, привлекающего богатство. Такие практики являются частью «Джуджу». Так называется местное верование в колдовство, которое наряду с другими религиями исповедуют нигерийцы.

«Джуджу» предполагает обращение к духовным силам с помощью ритуалов. Многие нигерийцы обращаются к практикам «Джуджу» (их называют также колдунами), чтобы исцелить больных, избавиться от несчастий в жизни, наложить проклятие на неприятелей и т.д. В некоторых случаях колдуны просят части тела людей для совершения обряда, что стало большой проблемой для страны. Искренняя вера нигерийцев в осуществление своих желаний разбогатеть в один миг заставляет идти на убийство.