Вашингтон, 5 февраля, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Новость с заголовком о «вторжении» России на Украину опубликовало на своём сайте в ночь с 4 на 5 февраля агентство Bloomberg, но позднее удалило сообщение, назвав его ошибочным.

Bloomberg.com Bloomberg

В вышедшем пояснении к произошедшему, агентство уточняет, что им в рабочем порядке подготавливаются заголовки для разных вариантов сценариев. Заголовок «Россия вторглась на Украину» был опубликован непреднамеренно около 16:00 по времени Восточного побережья США.

«Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину ошибки», — отмечается в опубликованном агентством разъяснении.

Руководство агентства заверило, что проводится внутреннее расследование, устанавливаются обстоятельства, которые привели к совершению данной ошибки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что международная федерация журналистов (МФЖ) призвала страны Европы не использовать СМИ в качестве оружия в ситуации политического кризиса между Украиной и Россией.