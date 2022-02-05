Киев, , 05:06 — REGNUM Подземные хранилища газа Украины и Южный газовый коридор будут способствовать укреплению энергетической безопасности Европы и налаживанию многогранного сотрудничества. Такое заявление сделал 4 февраля замминистра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков в ходе Восьмого министерского заседания консультативного совета Южного газового коридора в Баку, сообщает пресс-служба мероприятия.

Южный газовый коридор Bp.com

Демченков назвал Азербайджан стратегическим партнёром Украины в энергетической сфере, в особенности по вопросам развития нефтегазового комплекса. Украинский чиновник пояснил, что реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа в Украине могут помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС и укрепить их надёжность.

Демченков уточнил, что завершение строительства Южного газового коридора потребует совместных усилий и поэтому Украина приветствует готовность партнёров из Азербайджана поддержать эту инициативу.

В свою очередь, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, преимущества транзита через Южный газовый коридор для большого количества стран и выразил готовность вносить свой вклад в его развитие. По словам Шахбазова, налаживание сотрудничества вдоль коридора потребует включения нового этапа деятельности, в который войдут подписания контрактов, установление интерконнекторов, увеличение объёмов добычи газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о старте заседания министров стран-участниц Южного газового коридора. Южный газовый коридор соединяет Азербайджан и юг Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Источником для газопровода стало месторождение «Шах-Дениз». Пропускная способность ЮГК составляет 16 млрд кубометров газа в год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Баку стартовал министериал стран-участниц Южного газового коридора