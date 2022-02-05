Лима, 5 февраля 2022, 04:59 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо 4 февраля объявил о вторых за текущую неделю перестановках в правительстве, вызванных скандалом вокруг назначенного тремя днями ранее премьер-министра.
По его словам, новый председатель совета министров Эктор Валер Пинто намеревался выступить перед Конгрессом по вопросам общей политики правительства «и сделать это со всей необходимой срочностью», но Конгресс отказал ему в этом.
Новый состав правительства, председателем которого был назначен конгрессмен Эктор Валер Пинто, был приведён к присяге 1 февраля. А уже 2 февраля в республиканских СМИ появилась компрометирующая Пинто информация о том, что в 2016 году он якобы совершил насилие в отношении жены и дочери. В связи с этим в парламенте заявили о намерении вынести Пинто вотум недоверия.
Как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто не признаёт обвинений в домашнем насилии, о которых, как он заверил, ему стало известно лишь после их распространения в прессе.
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