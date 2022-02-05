Лима, , 04:59 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо 4 февраля объявил о вторых за текущую неделю перестановках в правительстве, вызванных скандалом вокруг назначенного тремя днями ранее премьер-министра.

Педро Кастильо Gob.pe

По его словам, новый председатель совета министров Эктор Валер Пинто намеревался выступить перед Конгрессом по вопросам общей политики правительства «и сделать это со всей необходимой срочностью», но Конгресс отказал ему в этом.

Педро Кастильо «Поэтому я принял решение провести перестановки в кабинете министров».

Новый состав правительства, председателем которого был назначен конгрессмен Эктор Валер Пинто, был приведён к присяге 1 февраля. А уже 2 февраля в республиканских СМИ появилась компрометирующая Пинто информация о том, что в 2016 году он якобы совершил насилие в отношении жены и дочери. В связи с этим в парламенте заявили о намерении вынести Пинто вотум недоверия.

Как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто не признаёт обвинений в домашнем насилии, о которых, как он заверил, ему стало известно лишь после их распространения в прессе.

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