Брюссель, , 04:38 — REGNUM Международная федерация журналистов (МФЖ) призвала страны Европы не использовать СМИ в качестве оружия в ситуации политического кризиса между Украиной и Россией и соблюдать право на информацию. Об этом 4 февраля сказано в заявлении МФЖ, полученном ТАСС в ответ соответствующий запрос.

Удостоверение журналиста

МФЖ и Европейская федерация журналистов призвали страны Европы, в которых ситуация вокруг Украины вызвала усиление ограничений и угроз в отношении СМИ, не использовать СМИ в качестве оружия в российско-украинском кризисе.

Федерация напомнила о праве на неограниченный доступ к информации как об одном из фундаментальных прав, и призвала власти европейских стран не использовать СМИ в качестве поля для «политического футбола».

Ранее ИА REGNUMсообщало, что Госдеп США осудил закрытие московского офиса немецкой медиакомпании Deutsche Welle, последовавшее в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

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