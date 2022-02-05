Сеул, , 04:29 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 36 362 человека. Об этом свидетельствуют данные южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из них 36 162 случая связанны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что на протяжении прошедшей недели в Южной Корее фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусной инфекцией, однако свыше 35 тыс. инфицированных за одни сутки в республике выявили впервые. Накануне на южнокорейской территории подтвердили 27 443 случая заражения коронавирусом.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 971 018. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6858 человек.