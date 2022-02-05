Вашингтон, 5 февраля, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Власти США осуждают закрытие московского офиса немецкой медиакомпании Deutsche Welle, последовавшее в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в Германии. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс 4 февраля заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

U.S. Department of State Нед Прайс

Нед Прайс «США осуждают решение российских властей закрыть московское бюро Deutsche Welle».

По его словам, Вашингтон проявляет солидарность с Deutsche Welle и Германией.

Ранее в защиту Deutsche Welle после того, как российские власти приняли решение о закрытии московского бюро издания, выступили немецкие политики и организации.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неверными заявления германских властей о том, что у RT DE нет лицензии на работу в Германии.