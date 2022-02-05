Исламабад, , 04:13 — REGNUM Вооруженные террористы напали на блокпост в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает пресс-служба контртеррористического департамента местной полиции.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что двое боевиков на мотоцикле в ночь совершили нападение на один из блокпостов, забросив гранату. В результате взрыва ранения получили шестеро военнослужащих. Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Погибших в результате атаки не было. Сейчас силовики Пакистана ведут поиск террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пакистанской провинции Белуджистан силовики ликвидировали 13 террористов, которые напали на блокпосты. При этом при отражении атак погибли семеро военнослужащих Пакистана.

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