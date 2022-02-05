Лондон, 5 февраля, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Обладателем выигрыша в размере £109,9 млн (около €130) европейской лотереи EuroMillions, очередной тираж которой разыгрывался вечером 4 февраля, стал житель Соединённого Королевства. Об этом сообщает газета The Sun.

Деньги

По словам старшего советника по работе с победителями из компании Camelot Group, которая реализует программу лотереи на территории Великобритании, данный выигрыш по размеру оказался одиннадцатым за всю историю лотереи.

Camelot Group «Какая же удивительная ночь для одного обладателя билета из Великобритании, который сегодня сорвал джекпот EuroMillions в размере £109,9 млн».

По условиям лотереи её победитель может оставаться неназванным.

Рекордсменами лотереи, которая проводится в Европе с 2004 года, также являются британцы — они дважды, в 2012 и 2019 годах, получали по максимальной сумме выигрыша в €190 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Франции выиграл джекпот европейской лотереи EuroMillions.