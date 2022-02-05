Тегеран, , 10:44 — REGNUM 4 февраля сербский режиссер отметил превосходное культурное сотрудничество между Белградом и Тегераном, призвав к дальнейшему расширению кинематографического взаимодействия между двумя сторонами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Кинофестиваль (сс) geralt

Марион Вуевич, председатель Югославского музея киноархива, заявил в кулуарах 20-го фестиваля иранских фильмов, что одной из главных целей организации таких культурных фестивалей является знакомство людей с культурами и традициями других стран.

Вуевич также упомянул показ сербских фильмов в Иране в 1980-х годах, отметив, что Белград и Тегеран в настоящий момент обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по регулярному показу сербских фильмов в Исламской Республике.

Указав на тот факт, что фильмы иранского производства приветствуются не только в Сербии, но и в ряде других стран, он отметил, что иранские фильмы привлекают кинозрителей, открывая новые возможности в международной киноиндустрии.

«Все достижения иранской киноиндустрии уходят корнями в богатую культуру страны, которая помогает зрителям с благодарностью покидать кинотеатры», — подчеркнул Вуевич.

Он также выразил благодарность посольству Ирана в Белграде за сотрудничество с Югославским музеем киноархива, призвав к расширению взаимодействия, в частности, в культурной и кинематографической областях.