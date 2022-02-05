Тегеран, , 07:11 — REGNUM 4 февраля представитель правительства Ирана Али Бахадори Яхроми в ответ на отказ властей США в выдаче визы некоторым иранским борцам заявил, что «антинародное и антиправовое поведение американских властей не меняется даже при смене правительств в этой стране». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отказ правительства США в выдаче виз некоторым членам национальной сборной Ирана по борьбе еще раз показал, что антинародное и антиправовое поведение американцев не меняется при смене власти», — написал Бахадори Яхроми в своем твиттере.

Ранее глава Федерации борьбы Ирана Алиреза Дабир в письме своему американскому коллеге Брюсу Баумгартнеру заявил, что сборная Ирана по вольной борьбе не сможет прибыть в США из-за отказа в визе шести членам иранской команды.

Иранская и американская сборные по вольной борьбе должны были провести матчи 12 февраля по официальному приглашению США.