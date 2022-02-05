Тегеран, , 07:41 — REGNUM 4 февраля посол Исламской Республики Иран в Исламабаде, осуждая недавнее нападение на силы безопасности в пакистанской провинции Белуджистан, вновь заявил о необходимости коллективного реагирования на «зловещее явление терроризма». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Пакистана и Ирана Tasvirrooz.ir

Сейед Мохаммад Али Хоссейни в твиттере выразил солидарность с правительством и народом Пакистана в связи с недавним террористическим актом. «Прискорбно слышать о террористических нападениях в Белуджистане, которые унесли много жизней», — отметил он.

«Осуждая терроризм во всех его формах, я вновь заявляю о необходимости коллективного реагирования на это зловещее явление», — подчеркнул посол.

Он также отметил: «Я передаю свои глубокие соболезнования народу и правительству Пакистана в связи с этим инцидентом. Также хочу пожелать терпения семьям погибших».

Ранее террористы атаковали два армейских лагеря в Белуджистане, однако армия нанесла ответный удар и успешно отразила атаки, ликвидировав 15 террористов. Четверо сотрудников службы безопасности погибли.