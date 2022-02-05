Тегеран, 5 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Представители Ирана и соседних стран намерены провести совместные заседания экономической и торговой комиссии в ближайшие месяцы, заявил иранский дипломат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Генеральный директор департамента по делам Персидского залива Алиреза Энаяти заявил IRNA, что администрация президента Ибрагима Раиси уделяет приоритетное внимание расширению связей с соседними государствами, в связи с чем она разработала специальную дорожную карту для развития двусторонних отношений с соседями.

«Поскольку связь с соседями имеет первостепенное значение во внешней политике Ирана, 13-я администрация в Тегеране установила прозрачные рамки для взаимодействия с соседними государствами», — сообщил он.

По словам генерального директора, высшие должностные лица Ирана, в частности президент Раиси, неоднократно подчеркивали важность развития взаимных связей с соседними странами в качестве ключевого принципа внешней политики Исламской Республики.

Он также выразил надежду, что министерство иностранных дел сможет достичь этой цели, подчеркнув: «Когда дело доходит до отношений с соседями, вопросы, связанные с экономикой, торговлей, инвестициями, транспортом, финансами, культурой и общественными делами, играют основную роль наряду с политическим аспектом сотрудничества».

Что касается недавних визитов министра иностранных дел Ирана и его заместителей в соседние государства, Энаяти отметил, что заместитель министра по политическим вопросам Али Багери Кани посетил четыре прибрежные страны Персидского залива, а министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан посетил Ирак, Оман и Катар.

«Исламская Республика Иран установила отличные отношения со своими соседями», — сказал Энаяти, сообщив, что министерство иностранных дел включило в повестку дня несколько программ по укреплению связей с региональными государствами.