Тегеран, 5 февраля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Уничтожение ядерного потенциала Ирана не приведет к хорошему соглашению в Вене (Австрия), в связи с чем Исламская Республика должна дальше следовать своей ядерной программе в качестве наилучшей гарантии заключения долгосрочной сделки, заявил бывший посол Ирана 4 февраля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Бывший посол Ирана в Афганистане и Италии Аболфазл Зохреванд заявил агентству Mehr, что при хорошем соглашении все санкции, особенно те, которые были введены до выхода бывшего президента США Дональда Трампа из ядерной сделки 2015 года, должны быть отменены. «Это означает, что ядерные и не ядерные санкции, введенные Трампом, должны быть сняты», — отметил он.

«Еще одним аспектом хорошей сделки должна стать полная, а не частичная отмена санкций», — заявил бывший посол, отметив, что Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи неоднократно упоминал, что Тегеран всячески исключает политику санкций.

«Однако введенные Вашингтоном санкции до сих пор не сняты», — сказал Зохреванд, заявив, что Иран до сих пор не может использовать доллар для транзакций.

«Если ожидается, что Тегеран будет выполнять свои обязательства по СВПД, какова будет судьба урана, обогащенного на 60 процентов, или новых центрифуг Ирана», — сообщил дипломат, подчеркнув, что сворачивание ядерной программы неприемлемо для Исламской Республики.