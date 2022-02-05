Тегеран, , 08:38 — REGNUM 4 февраля председатель Совместной торговой палаты Ирана и Омана Мохсен Зарраби объявил, что торговый обмен обеих стран увеличился на 73 процента за 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2021 года — 20 января 2022 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Зарраби выступил с замечаниями на встрече, направленной на организацию поездки министра промышленности, шахт и торговли Резы Фатеми Амина в Маскат.

Председатель совместной торговой палаты отметил, что за 10 месяцев текущего года Оман и Иран осуществили торговый обмен на сумму в миллиард долларов. Он также выразил надежду, что внешнеторговый объем достигнет 1,2 миллиарда долларов до конца текущего года (20 марта 2022 года).

Ссылаясь на тот факт, что дорожная карта иранского экспорта в Оман была выполнена как частным сектором, так и совместной торговой палатой, Зарраби подчеркнул, что дорожная карта сосредоточена на шести программах пятилетнего плана правительства Омана по стартапам, нанотехнологиям и инновациям.

Чиновник также указал на объем импорта Омана из Ирана, который в 2021 году составил 24 миллиарда долларов, заявив, что иранские товары имеют сравнительные экспортные преимущества.

Далее он упомянул о предстоящем визите министра промышленности, шахт и торговли Ирана в Маскат, отметив, что первая иранская инвестиционная делегация частного сектора будет сопровождать министра в предстоящем туре, выразив надежду, что такая поездка будет способствовать развитию экономических и торговых связей между двумя государствами.