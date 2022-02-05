Оттава, , 03:34 — REGNUM Транспортный самолёт с нелетальным вооружением направили на Украину вооруженные силы Канады. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны.

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Военно-транспортный самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с ночь с 3 на 4 февраля с авиабазы Трентон на Украину. На борту самолёта находился груз нелетального вооружения. В частности, на Украину будут доставлены средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения.

В ведомстве уточнили, что это связано с заявлением властей Канады о поддержке Украины на фоне обострения ситуации на границе с Россией. Вместе с грузом вылетели канадские военные специалисты, которые обучат правильному использованию оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии на Украину седьмой партии вооружения из США.

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