Красноярск, 5 февраля, 2022, 03:34 — ИА Регнум. В субботу, 5 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −5… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голуби зимой

В 07:20 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью с 5 на 6 февраля ожидается до −8… −6 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 10−15 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 6 февраля, в Красноярске до −7… −3 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −10… −8 °C, без осадков.

В понедельник, 7 февраля, в Красноярске ожидается до −10… −5 °C днём и до −17… −13 °C ночью. Облачно с прояснениями, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 5 февраля в центральных районах Красноярского края ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с.

5−7 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, больше недели Красноярск прожил под «чёрным небом». Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в столице Красноярского края был введён ещё 27 января и несколько раз продлевался.