Лима, , 03:14 — REGNUM Семь человек погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в долине Наска в Перу. Об этом 4 февраля сообщает радио RPP.

Рис. 1. Паук в долине Наска

Самолёт с туристами направился на самую знаменитую в этих краях экскурсию: полёт над геоглифами на плато Наска, огромными изображениями растений насекомых, животных, которые можно разглядеть только с самолёта.

Самолет разбился в районе Майоро, во время тура на плато Наска. Среди погибших, кроме пилотов, есть граждане Нидерландов и Чили. Причина крушения самолёта на настоящий момент не установлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших при крушении самолёта на плато Наска в Перу.

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