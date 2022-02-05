Киев, 5 февраля, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Сорок внедорожников Mitsubishi были переданы властями США украинским пограничникам для патрулирования районов у границы Украины. Об этом 4 февраля сообщило на своей странице в Facebook американское посольство в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Поставка входит в пакет неотложной помощи Вашингтона в размере $20 млн. Помимо автомобилей, она включает средства радиосвязи и индивидуальной защиты, а также палатки и другое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на Украину прибыла седьмая партия с американской военной помощью для Киева. В страну доставили 85 тонн боеприпасов для гранатометов.