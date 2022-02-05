Вашингтон, 5 февраля, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Шесть членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, не поддержали заявление США по ракетным испытаниям Северной Кореи в ходе закрытого заседания. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Плакат КНДР

В заявлении Соединенных Штатов осуждались запуски КНДР ракет средней дальности, что, по мнению Вашингтона, нарушает резолюции Совбеза ООН. Также США обвинили Северную Корею в якобы дестабилизации ситуации в регионе. В связи с этим Соединенные Штаты поддержали санкционный режим против КНДР.

Заявление Вашингтона поддержали Великобритания, Япония, Ирландия, Франция, Бразилия, Албания, ОАЭ и Норвегия. Против высказались Россия, Китая, Индия, Мексика, Гана и Габон. При этом перед закрытой встречей в СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь заявил, что Вашингтону следует сменить риторику, если США намерены добиться мирного урегулирования на Корейском полуострове.