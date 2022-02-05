Сантьяго, , 02:49 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 37 468 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сантьяго, Чили (сс) Falk2

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Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу выявленных зараженных за 24 часа. Предыдущий рекорд в Чили был зафиксирован накануне — тогда в стране выявили свыше 35 тыс. инфицированных за сутки.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Чили достигло 2 296 712. Также за минувшие сутки в республике скончались 43 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии на чилийской территории умерли 39 867 человек с коронавирусной инфекцией.