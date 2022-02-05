Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Новый бюджетный смартфон iPhone и новый планшет iPad возможно, уже в марте 2022 года представит широкой публике компания Apple. Об этом 4 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Apple (сс) Fernando Coelho

Ожидается, что устройства придут на смену текущим iPhone SE и iPad серии Air. В новейших моделях будет предусмотрена беспроводных сетей пятого поколения (5G), они будут оснащены более быстрым процессором. Новый iPhone, кроме этого, получит улучшенную камеру.

Кроме того, будет представлено обновление для операционной системы iOS, в которое будет добавлена функция для распознавания лиц в медицинской маске. Дата релиза может изменяться по ряду причин, связанных с возможными задержками производства, либо с другими факторами. Ожидается, что 2022 год станет рекордным по количеству выпущенных гаджетов для Apple.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новой версии операционной системы iOS можно будет снять блокировку на телефоне даже с маской на лице.

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