Бамако, , 02:44 — REGNUM Процедуру и контроль за выдачей въездных виз в Мали для иностранцев решило ужесточить малийское министерство иностранных дел и международного сотрудничества. Об этом 4 февраля сообщил портал aBamako.

Столица Мали Бамако Lendog64

Соответствующее распоряжение уже разослано всем посольствам и консульским отделам. Ужесточение распространяется и на иностранных дипломатов. В ведомстве отметили, что в спорных ситуациях дипломатические миссии могут обращаться за консультацией в министерство.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января малийские власти объявили посла Франции персоной нон грата из-за критических замечаний Парижа в адрес переходного правительства Мали.

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