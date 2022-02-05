Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Посольство США в Киеве продолжает работать несмотря на частичную эвакуацию его сотрудников, а также членов семей дипломатов. Об этом временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин 4 февраля заявила в эфире телеканала MSNBC.

Кристина Квин Ua.usembassy.gov

Кристина Квин «Мы действительно вывезли в США членов семей дипломатов американского посольства. Но большинство дипломатов продолжают упорно трудиться в посольстве».

Глава дипмиссии подчеркнула, что дипломатическое присутствие США в стране «осталось практически неизменным», а работа продолжает осуществляться «как и прежде».

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США 23 января распорядился о выезде с Украины членов семей дипломатов, а также о «добровольном отъезде» части сотрудников дипмиссии.

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