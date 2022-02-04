Абуджа, 5 февраля, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший на плавучей нефтяной установке Trinity Spirit у побережья Нигерии, потушен. Об этом 3 февраля сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на агентство по обнаружению и ликвидации разливов нефти при нигерийском министерстве окружающей среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

В ведомстве отметили, что в ближайшее время будет проведена проверка по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на Trinity Spirit начался 2 февраля после взрыва на установке. На момент происшествия на ней находилось десять человек.