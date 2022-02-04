Вашингтон, 5 февраля, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения саммита с Северной Кореей на уровне лидеров стран, если будут подготовлены соответствующие условия, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«США дали четко понять, что мы хотим встречаться с северокорейцами без предусловий. Но прежде, чем проводить встречу нашего президента, нам нужно лучше понять, чего мы можем достичь», — заявила она.

При этом Томас-Гринфилд не исключила, что сам президент США Джо Байден может принять участие во встрече, если будут соответствующие условия. Тем не менее пока, как заявила дипломат, нет возможности провести переговоры с КНДР на любом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР вновь отказалась от переговоров с Соединенными Штатами, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики по отношению к Пхеньяну. В Северной Корее указали, что США продолжают проводить военные учения в Южной Корее и размещать там свои ракетные комплексы.