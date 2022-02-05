Париж, , 02:10 — REGNUM Проект резолюции с призывом к правительству Франции предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу отклонило национальное собрание страны. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба нацсобрания.

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

В проекте резолюции сказано, что «преступление Ассанжа заключается лишь в том, что он, занимаясь журналистикой, сообщал правду». Кроме того, в документе предлагалось упростить порядок предоставления убежища для осведомителей. Для таких лиц, по замыслу авторов проекта резолюции, предлагалось предоставить возможность обратиться с просьбой о получении убежища в консульство Франции. Сейчас для подания прошения об убежище необходимо находиться на территории Республики.

Отмечается, что дебаты по резолюции начались 4 февраля днём и затянулись до глубокой ночи. В поддержку документа высказались 17 депутатов, против проголосовал 31 депутат. По результатам голосования проект резолюции был отклонён.

Напомним, проект резолюции был внесен на рассмотрение нижней палаты французского парламента группой депутатов, в их число входили Женнифер де Теммерман, Седрик Виллани, Франсуа Рюффен, Жан Лассаль. В нём предлагается Франции, как стране, защищающей свободу прессы и личности, предоставить убежище Ассанжу, раскрывшему миру информацию о незаконных действиях США, в том числе о слежке за Елисейским дворцом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Мексики заявил о готовности предоставить убежище Ассанжу.

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