Москва, , 02:00 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети «ВКонтакте» были зафиксированы в России 4 февраля. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий активность популярных интернет-ресурсов.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

Большая часть жалоб (54%) была связана со сбоем при открытии сайта. Еще 40% пользователей пожаловались на трудности при работе в приложении, а 6% — на проблемы, касающиеся открытия профиля в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в США произошел сбой в работе социальной сети Twitter.

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