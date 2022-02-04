Москва, 5 февраля, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Неполадки в работе социальной сети «ВКонтакте» были зафиксированы в России 4 февраля. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий активность популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Большая часть жалоб (54%) была связана со сбоем при открытии сайта. Еще 40% пользователей пожаловались на трудности при работе в приложении, а 6% — на проблемы, касающиеся открытия профиля в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в США произошел сбой в работе социальной сети Twitter.