Киев, , 01:47 — REGNUM Решение отправить на родину семьи сотрудников американского посольства в Киеве принято в качестве меры предосторожности, заявила глава дипломатической миссии Кристина Квин 4 февраля в интервью телеканалу MSNBC.

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Так она ответила на критику со стороны властей Украины в связи с указанным шагом США. Временный поверенный отметила, что принимала решение самостоятельно и уверена в своей правоте.

Кроме того, Квин указала на многочисленность штата и семей сотрудников посольства. По словам главы дипмиссии, она также хотела избежать суеты при эвакуации в случае обострения ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину и опубликовало дорожную карту со списком стран для отъезда.

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