Прага, 5 февраля, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Чехия отозвала иск из суда ЕС после получения от Польши €45 млн по договорённости о прекращении спора из-за угольной шахты «Туров», наносящей экологический вред чешским приграничным районам. Об этом пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка вечером 4 февраля сообщил журналистам.

DariuszSankowski Шахта

Вацлав Смолка «От Польши поступили €45 млн в качестве компенсации за продолжение эксплуатации шахты «Туров».

Правительство планирует направить на нужды Либерецкого края, соседствующего с расположенной на польской стороне угольной шахтой, €35 млн из полученных средств.

3 февраля премьер-министры Чехии и Польши Пётр Фиала и Матеуш Моравецкий завершили почти годовой спор вокруг шахты «Туров», подписав в Праге соответствующее соглашение.

Напомним, Чехия в феврале 2021 года обвинила Польшу в том, что расширение угледобычи на шахте «Туров» отрицательно влияет на уровень подземных вод в соседствующих с ней районах республики. Решение суда ЕС, поддержавшего чешскую сторону, властями Польши было проигнорировано как «недопустимое вмешательство» в вопросы безопасности. Шахта «Туров» обеспечивает работой порядка пяти тысяч человек и даёт топливо для производства от 4% до 7% электроэнергии в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозкой бюджетных выплат в размере €18 млн из-за отказа Варшавы выплачивать Брюсселю штраф в €500 тыс. ежедневно по делу об угольной шахте «Туров» пригрозил Польше Евросоюз.