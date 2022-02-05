Москва, 5 февраля 2022, 01:36 — REGNUM Оттепель с температурой на 8−10 градусов выше климатической нормы и небольшие осадки ожидаются в центральной части Европейской России. Об этом 4 февраля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910
Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

Такая погода, по словам метеоролога, обусловлена «пульсацией исландского климатического центра образования циклонов». Очередные циклоны направились к центру Европейской России и благодаря этому обстоятельству температура в этом регионе будет до конца рабочей недели наблюдаться выше климатической нормы на 8−10 градусов.

Ночью в центре Европейской части РФ ожидается +1…-6 градусов, днём около нуля, а в отдельные дни до +3 градусов. При этом в течение всей недели с большой вероятностью возможны осадки. В частности, 8 и 9 февраля ожидается умеренный снегопад. Так как температура воздуха будет около нуля, то на дорогах ожидается гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Центральной России.

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