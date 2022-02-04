Москва, 5 февраля, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Оттепель с температурой на 8−10 градусов выше климатической нормы и небольшие осадки ожидаются в центральной части Европейской России. Об этом 4 февраля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Константин Горбатов. Зима. Оттепель. 1910

Такая погода, по словам метеоролога, обусловлена «пульсацией исландского климатического центра образования циклонов». Очередные циклоны направились к центру Европейской России, и благодаря этому обстоятельству температура в этом регионе будет до конца рабочей недели наблюдаться выше климатической нормы на 8−10 градусов.

Ночью в центре европейской части РФ ожидается +1… — 6 градусов, днём около нуля, а в отдельные дни до +3 градусов. При этом в течение всей недели с большой вероятностью возможны осадки. В частности, 8 и 9 февраля ожидается умеренный снегопад. Так как температура воздуха будет около нуля, то на дорогах ожидается гололедица.

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