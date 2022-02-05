Киев, , 01:12 — REGNUM Информацию об исчезновении 68 автомобилей со стоянки верховного суда Украины опровергла руководитель аппарата ведомства Ольга Булка 4 февраля на своей странице в Facebook.

Угон автомобиля Hdimagelib.com

Как отмечает Булка, автомобили со стоянки ведомства никто не воровал, они были перемещены на другую стоянку верховного суда во исполнение предписания ГСЧС Украины (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям). Автомобили закрывали проезд спецтранспорту пожарной безопасности к зданию верховного суда. По словам руководителя аппарата ведомства, перед перемещением каждый автомобиль был опломбирован.

Как заявила Булка, страница в Facebook, где была размещена информация о пропаже ведомственных автомобилей, не имеет никакого отношения к верховному суду и не является его официальной страницей. По словам Ольги Булка, страница была создана в знак протеста судьи, не прошедшие переаттестацию после реформы верховного суда. Официальным источником информации данная страница не является.

Ранее ИА REGNUM сообщало о краж 68 автомобилей возле здания верховного суда Украины, на общую сумму 12 523 569 гривен.

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