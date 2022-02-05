Оттава, , 01:04 — REGNUM Канада, вводя санкции против России, ограничивает собственные возможности по сотрудничеству с Москвой, заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Оттава, вводя санкции против нас, сама ограничивает свои горизонты сотрудничества, прежде всего в инновационной сфере», — заявил он.

В качестве примера Степанов привел ситуацию, когда Канаде понадобились малые модульные реакторы для атомных электростанций. При этом у Оттавы нет своих технологий и производств, чтобы решить проблему самостоятельно. Поэтому канадским властям пришлось обращаться к США, где слишком высокая стоимость и проблемы с производством.

«А если бы смотрели в нашу сторону, нашли бы более выгодное решение», — добавил Степанов.

Дипломат отметил, что канадский бизнес заинтересован в развитии отношений с Россией. Об этом, по словам посла, свидетельствует рост товарооборота между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января глава минобороны Канады Анита Ананд заявила, что у России есть выбор между проведением переговоров по ситуации вокруг Украины и новым пакетом антироссийских санкций. Также глава канадского военного ведомства отметила, что войска Канады, находящиеся на украинской территории, были направлены западнее Днепра на случай обострения.

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