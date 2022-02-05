Варшава, , 00:52 — REGNUM Первая группа дополнительного контингента американских военнослужащих, направленного США в европейские страны, прибудет в Польшу 5 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Армия США (сс) The U.S. Army

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По сведениям журналистов, военная техника США уже начала прибывать на польскую территорию. Вместе с тем сроки переброски американских военнослужащих могут измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля телеканал CBS передал о том, что США начали отправку в европейские страны своих дополнительных войск. Так, с военной базы Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) в Польшу должны быть направлены 1,7 тыс. военнослужащих, а в Германию — 300.

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