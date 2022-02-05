Ханой, , 00:48 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 11 594 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из них 11 586 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Отмечается, что наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в столице страны Ханое. Там за сутки выявили 2756 зараженных. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 2 315 589.

Выздороветь и выписаться из медучреждений смогли 2 102 456 пациентов. Еще 38 147 с болезнью не справились и скончались. Ведомство уточняет, что во Вьетнаме уже использовали 181,7 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции, включая 28,4 млн доз для третьей прививки.