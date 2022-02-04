Нью-Йорк, США, 5 февраля, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 февраля разнонаправленно. В символическом минусе Dow Jones.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 21,42 пункта (0,06%), до уровня 35 089,74 пункта. S&P 500 подорожал на 23,10 пункта (0,52%), до уровня 4500,54 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 223,19 пункта (1,61%), до уровня 14 098,0 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,67 (1,85%), до уровня $91,94 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 февраля снижением на фоне ухудшения экономических перспектив и слабых отчетов ряда компаний высокотехнологического сектора.

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