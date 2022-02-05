Манила, , 00:25 — REGNUM Сильный пожар, охвативший здание российского посольства на Филиппинах, ликвидирован. Об этом 5 февраля сообщил на своей странице в Twitter ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Пожар Dave Hogg

Отмечается, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Все сотрудники дипломатической миссии и члены их семей были эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России распространило информацию о том, что пожар в российском посольстве в Маниле нанес значительный ущерб зданию.

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